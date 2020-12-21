Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Жириновский раскритиковал производителей медицинских масок
Депутаты Госдумы нашли способ увеличить пенсии россиянам
Как научиться мыслить позитивно? Советы психолога
Овечкин не использовал свадебный подарок Путина
В Москве на время новогодних праздников усилят антиковидный контроль
Алибасов сам спровоцировал Федосееву-Шукшину на развод
Матчи лондонского клуба отменены из-за коронавируса
777-летнюю лиственницу на Ольхоне признали старейшим деревом в РФ
Рабочий погиб на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле

Фургала просят отпустить под домашний арес

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Адвокаты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала просят отправить их подзащитного под домашний арест в Москву.

Как сообщает издание argumenti.ru, ходатайство будет рассмотрено судом 23 декабря. Отмечается, что ранее у Фургала было выявлено заболевание лёгкого. Теперь адвокаты просят перевести его из СИЗО "Лефортово" под домашний арест в московскую квартиру.

Ранее Сергею Фургалу арест был продлён ан три месяца, до 9 марта 2021 года.

Фругала арестовали летом этого года, его обвиняют в организации убийства, которое произошло 15 лет назад.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Депутаты Госдумы нашли способ увеличить пенсии россиянам
Фургала просят отпустить под домашний арес
Как научиться мыслить позитивно? Советы психолога
Овечкин не использовал свадебный подарок Путина
В Москве на время новогодних праздников усилят антиковидный контроль
Алибасов сам спровоцировал Федосееву-Шукшину на развод
Матчи лондонского клуба отменены из-за коронавируса
777-летнюю лиственницу на Ольхоне признали старейшим деревом в РФ
Рабочий погиб на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле
"Хаас" рассматривает варианты замены Мазепина после скандала
Популярное
Новости Белоруссии
Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.

Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Общество
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Российский шоу-бизнес
"Эксклюзив!": Харламов показал, как цензоры "обрезали" вопрос Шнурова
Российский шоу-бизнес
Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Любовь Степушова Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает Любовь Степушова Усам Оздемиров Цифровые гиганты озаботили весь мир Усам Оздемиров Игорь Буккер История рождественской ели: от египтян до Германии Игорь Буккер
Комментарии
Россия возвращается в Молдавию
Россия возвращается в Молдавию
Россия возвращается в Молдавию
Россия возвращается в Молдавию
Россия возвращается в Молдавию
Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
"Ковид" может отменить борьбу с коррупцией элит
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Воспитанники детского сада получили ожоги от бактерицидной лампы
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Странная оппозиция в Белоруссии: почему её лидер рулит из-за рубежа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников