Фургала просят отпустить под домашний арес

Адвокаты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала просят отправить их подзащитного под домашний арест в Москву.

Как сообщает издание argumenti.ru, ходатайство будет рассмотрено судом 23 декабря. Отмечается, что ранее у Фургала было выявлено заболевание лёгкого. Теперь адвокаты просят перевести его из СИЗО "Лефортово" под домашний арест в московскую квартиру.

Ранее Сергею Фургалу арест был продлён ан три месяца, до 9 марта 2021 года.

Фругала арестовали летом этого года, его обвиняют в организации убийства, которое произошло 15 лет назад.