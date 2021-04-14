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Арестован замгендиректора "Невской мануфактуры"

Происшествия » Человеческий фактор

В Санкт-Петербурге суд отправил под арест замгендиректора "Невской мануфактуры" Алексея Михневича.

По версии следствия, этот человек, зная о выявленных проверкой нарушениях пожарной безопасности в здании 1861 года постройки, заключил договора аренды с двумя коммерческими организациями. В итоге произошел пожар, в ходе тушения которого один пожарный погиб, а трое получили травмы.

Михневич себя виновным не считает, так как после проверки он якобы донес до арендаторов необходимость устранить пожароопасные нарушения. Защита намерена обжаловать решение об аресте, который продлится до 11 июня, передает РИА "Новости".

Невская мануфактура была объектом культурного наследия регионального значения. Пожар, охвативший все этажи, произошел 12 апреля.

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Автор: Михаил Закурдаев
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