В Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в здании XIX века

В Санкт-Петербурге горит Невская мануфактура — объект культурного наследия регионального значения. Пожару присвоен высший ранг сложности.
"В 12:35 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д. 50. По предварительной информации, в производственном здании размерами 35 на 50 м происходит горение на 4-м и 5-м этажах", — сообщил в понедельник, 12 апреля, региональный главк МЧС.
Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв м, однако здание, построенное в середине XIX века, имеет деревянные перекрытия, так что огонь быстро распространился на всё строение. Уже в 13:13 пожару был присвоен 5-й — высший — ранг сложности, площадь возгорания достигла 10 тыс кв м, кровля и перекрытия рухнули.
В 14:26 стало известно о гибели сотрудника МЧС. Он и двое его коллег помогали эвакуировать персонал из горящего здания, когда произошёл сильный выброс пламени, и пожарных отрезало огнём от выхода. У выживших обожжено 40-50% поверхности тела, они находятся в реанимации, уточняет ТАСС. Кроме того, остаётся невыясненной судьба одного из работников Невской мануфактуры.
"В ходе тушения пожара и спасения людей двое пожарных пострадали и госпитализированы. Один погиб", — сообщила пресс-служба МЧС.
Около 18:00 огонь перекинулся на соседнее здание, находящееся на улице Тельмана. В этом трёхэтажном доме располагается хостел, из которого эвакуировали 50 человек.
К тушению возгорания подключились вертолёты Минобороны, однако их действия затрудняет сильный порывистый ветер. Сообщений о локализации пожара пока не поступило.
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