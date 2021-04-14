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Обезглавленный амурский тигр найден под Хабаровском

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В национальном парке на территории Хабаровского края обнаружено тело амурского тигра без головы.

Голова отделена от тела механическим путем, утверждают правоохранители. Вероятнее всего, чтобы скрыть огнестрельные ранения. Голову также могли направить на продажу на черный рынок либо высокопоставленному заказчику.

Отмечается, что прокуратура даст оценку действиям, причинам и условиям, способствовавшим преступлению, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Пока возбуждено уголовное дело.

Амурский тигр является редчайшим хищником Земли.

Ранее соцсети буквально потрясло видео зверской расправы над беременной лосихой, произошедшее 24 февраля на границе между Тверской и Вологодской областями. Трое браконьеров были арестованы на два месяца.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Александр Михайлов
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