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Убийц беременной лосихи арестовали на два месяца в Твери

Происшествия » Человеческий фактор

В отношении браконьеров, которые в конце февраля загнали и зверски задушили беременную лосиху в Тверской области, возбуждено уголовное дело, они арестованы.

Убийц беременной лосихи арестовали на два месяца в Твери

На днях соцсети буквально потрясло видео зверской расправы над беременной лосихой, произошедшее 24 февраля на границе между Тверской и Вологодской областями. Трое мужчин загнали на снегоходах беременную самку лося. Высота снежного покрова в лесу в это время была около метра. Когда обессиленная лосиха упала на снег, браконьеры задушили её голыми руками. Находившаяся в их компании женщина, жена одного из участников расправы, снимала происходящее на видео и выложила в соцсети. Кадры жестокого убийства привлекли внимание блогеров, зоозащитников и прессы.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запросы в СК, МВД и прокуратуру. Он намерен добиться реальных сроков лишения свободы для браконьеров-садистов и проконтролировать, чтобы они не отделались только штрафами, сообщает телеканал "Звезда".

Как рассказали жители Весьегонска Тверской области, это известная в окрестностях "весёлая компания" - Артём, Андрей, его супруга Яна, а также их друг Михаил, живущий в Ярославской области.

Сегодня, 3 марта, суд удовлетворил ходатайство СК РФ по Тверской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Трое браконьеров арестованы на два месяца. Они обвиняются по ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). Минприроды и экологии Тверской области оценило ущерб от убийства животного в 400 тысяч рублей. Однако, если в ходе расследования к уголовному делу добавится ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), им может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Автор: Людмила Черткова
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