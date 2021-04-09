В Уфе гастарбайтер уделял странные знаки внимания малолетней

В Уфе был задержан мужчина родом из Средней Азии, пристававший на улице к шестилетней девочке.

Впрочем, было ли именно сексуальное домогательство? По данным телеканала 360, он пытался затащить ребенка в подъезд, но испугался случайного прохожего и хотел убежать. Его задержали сотрудники полиции. Ведется доследственная проверка.

А вот источники РИА «Новости» сообщают, что ребенка никто не домогался, а просто пьяный мужчина вспомнил свою дочь, стал рассказывать девочке о ней, предлагал видеокассеты с мультфильмами на прилавках одного из магазинов, где было много посетителей. Девочка такую версию якобы подтвердила.

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