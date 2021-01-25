Против российского актёра Никиты Струкова завели уголовное дело. Его обвиняют в педофилии.
Соответствующее заявление в полицию написали родители 15-летнего мальчика, который был в летнем лагере, где артист числился вожатым. Родители утверждают, что Струков позвал их сына в гости и трогал его в неположенных местах.
Сейчас Струков находится на свободе, однако ему нельзя покидать Санкт-Петербург.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.