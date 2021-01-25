Звезду "Улиц разбитых фонарей" обвиняют в педофилии

Против российского актёра Никиты Струкова завели уголовное дело. Его обвиняют в педофилии.

Соответствующее заявление в полицию написали родители 15-летнего мальчика, который был в летнем лагере, где артист числился вожатым. Родители утверждают, что Струков позвал их сына в гости и трогал его в неположенных местах.

Сейчас Струков находится на свободе, однако ему нельзя покидать Санкт-Петербург.