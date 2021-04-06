Женщина готовила еду на Вечном огне в Пушкино

В центре подмосковного Пушкино женщина 1956 года рождения готовила еду на Вечном огне у мемориала "Скорбящая мать".

Ее задержала полиция. Выяснилось, что она прибыла из города Красноармейска. Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", передает РИА "Новости".

Причины, по которым женщина пошла на подобное кощунство, пока не озвучиваются.

В последнее время участились случаи осквернения столь важного символа памяти. Так, в Краснодарском крае дети заплевали Вечный огонь и сплясали у него, в Омской области школьницы устроили пикник на Вечном огне.

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