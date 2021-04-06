Мошенники добрались до частных инвесторов

Мошенники воспользовались повышенным интересом россиян к фондовому рынку и начали предлагать им проверить надёжность брокера, попутно выведывая личную информацию и, возможно, деньги. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную ассоциацию специалистов финансового планирования.

В интернете активно распространяется реклама с предложением проверить брокера на надёжность. При переходе по ссылке предлагается ввести название брокерской компании, после чего выдаётся информация о том, что эта организация находится в "международном чёрном списке". Для получения полезных инструкций предлагается оставить свой номер телефона.

Заместитель директора ассоциации Дарья Андрианова указывает, что за подобными "чёрными списками" может скрываться несколько видов мошенничества. В частности, преступники могут предлагать юридическую поддержку для защиты денег от якобы недобросовестного брокера и эта услуга не бесплатна. Как правило, за оформление ненужных и шаблонных документов запрашивают значительные суммы.

Также мошенники могут предлагать инвесторам перевести свои деньги на некие "безопасные счета", которые на самом деле принадлежат преступникам.

Кроме того, подобные сайты собирают информацию о людях, имеющих брокерские счета, причём сразу с указанием, в какой компании они открыты. Такую базу можно использовать для социальной инженерии, а также продав её на в теневом интернете.

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