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Мошенники добрались до частных инвесторов

Происшествия » Парад мошенников

Мошенники воспользовались повышенным интересом россиян к фондовому рынку и начали предлагать им проверить надёжность брокера, попутно выведывая личную информацию и, возможно, деньги. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную ассоциацию специалистов финансового планирования.

Мошенники добрались до частных инвесторов

В интернете активно распространяется реклама с предложением проверить брокера на надёжность. При переходе по ссылке предлагается ввести название брокерской компании, после чего выдаётся информация о том, что эта организация находится в "международном чёрном списке". Для получения полезных инструкций предлагается оставить свой номер телефона.

Заместитель директора ассоциации Дарья Андрианова указывает, что за подобными "чёрными списками" может скрываться несколько видов мошенничества. В частности, преступники могут предлагать юридическую поддержку для защиты денег от якобы недобросовестного брокера и эта услуга не бесплатна. Как правило, за оформление ненужных и шаблонных документов запрашивают значительные суммы.

Также мошенники могут предлагать инвесторам перевести свои деньги на некие "безопасные счета", которые на самом деле принадлежат преступникам.

Кроме того, подобные сайты собирают информацию о людях, имеющих брокерские счета, причём сразу с указанием, в какой компании они открыты. Такую базу можно использовать для социальной инженерии, а также продав её на в теневом интернете.

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Как работают брокеры мошенники? Схема обмана
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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