Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Стало известно, что мошенники в России придумали новый способ заманивания россиян на фейковые сайты банков, на которых те раскрывают данные своих банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию Positive Technologies.

По словам руководителя группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, злоумышленники звонят жертвам или посылают им письма от имени банков с предложением открыть вклад с повышенной ставкой. В письме указывается ссылка на фейковый сайт банка, где нужно ввести логин и пароль от личного кабинета. Введённые данные тут же попадают в "лапы" мошенников.

Эксперт пояснила, что многие россияне знают, что нельзя сообщать по телефону коды из SMS для подтверждения операций и CVV-код, написанный на обратной стороне банковской карты. При этом граждане не видят ничего подозрительного при введении данных карт на сайте кредитной организации, подлинность которого даже не проверяется.

Между тем проверить сайт довольно просто — в выдаче поисковых систем официальные сайты банков и других финансовых организаций помечены синим кружочком с галочкой и надписью ЦБ РФ.

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