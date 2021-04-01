В Москве на Смоленской площади по вине синего Audi RS6 столкнулись пять автомобилей. ДТП произошло в 11:40. Виновником аварии оказался известный 24-летний блогер Эдвард Бил.
Он отказался выходить из машины без адвоката, заявив, что уходил от столкновения с автомобилем, который его подрезал.
Как сообщает "МК", в ДТП с блогером Билом серьёзно пострадала консультант Государственной Думы Мария Артёмова. В тяжёлом состоянии её доставили в НИИ им. Склифосовского.
Известно, что за последние три месяца виновный в ДТП автомобиль около 400 раз превышал скорость, а с января ездил по подложным номерам.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".