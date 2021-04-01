Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Солнцезащитный крем может навредить коралловым рифам
Самарский депутат оказался владельцем космического спутника
Трусова пообещала Лайшеву, что вернётся к Тутберидзе
В Госдуме жёстко раскритиковали уход Ушкиной из сборной России
Россияне оценили падение своих доходов за время пандемии
Колбаса и сосиски повышают риск развития болезней сердца на 51%
Мёд поможет справиться с сердечными заболеваниями
Тихонов объяснил уход биатлонистки Ушкиной из сборной России
В Южной Африке обнаружили коллекцию кристаллов возрастом 105 тыс. лет

В массовом ДТП с блогером Билом пострадала консультант Госдумы

Происшествия

В Москве на Смоленской площади по вине синего Audi RS6 столкнулись пять автомобилей. ДТП произошло в 11:40. Виновником аварии оказался известный 24-летний блогер Эдвард Бил.

Он отказался выходить из машины без адвоката, заявив, что уходил от столкновения с автомобилем, который его подрезал.

Как сообщает "МК", в ДТП с блогером Билом серьёзно пострадала консультант Государственной Думы Мария Артёмова. В тяжёлом состоянии её доставили в НИИ им. Склифосовского.

Известно, что за последние три месяца виновный в ДТП автомобиль около 400 раз превышал скорость, а с января ездил по подложным номерам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Мурашко объяснил, кому подходят российские вакцины от коронавируса
355 тонн старой электротехники сдали жители Подмосковья с начала года
В массовом ДТП с блогером Билом пострадала консультант Госдумы
Пламен Пасков: привитые от коронавируса страдают больше непривитых
Солнцезащитный крем может навредить коралловым рифам
Самарский депутат оказался владельцем космического спутника
Трусова пообещала Лайшеву, что вернётся к Тутберидзе
В Госдуме жёстко раскритиковали уход Ушкиной из сборной России
Россияне оценили падение своих доходов за время пандемии
Фильм Собчак о скопинском маньяке - пропаганда насилия или что-то другое?
Популярное
Евросоюз
Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном

Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".

Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Биатлон
Две российские биатлонистки ушли из сборной Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Стало известно, кого бросила невестка Валерии ради сына певицы
Новости Америки
В постпредстве ООН объяснили молчание России на встрече с Байденом
Василий Амирджанов В Совфеде нашли способ победить в "ментальной" войне Василий Амирджанов Любовь Степушова Никто не оценит унижение Путина перед Меркель и Макроном Любовь Степушова Усам Оздемиров Севморпуть совершит революцию в мировой логистике Усам Оздемиров
Новости Украины
Вопрос о компенсации имущества Украине в Крыму закрыт навсегда
Новости Украины
Втянутся ли Украина и Россия в братоубийственную войну
Николай Стариков рассказал о достижениях саммита РФ, Германии и Франции
Мир. Новости мира
Николай Стариков рассказал о достижениях саммита РФ, Германии и Франции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников