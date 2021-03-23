Телефонные мошенники осваивают новую роль

Телефонные мошенники в России чаще всего прикидываются сотрудниками банков, однако в последнее время стали распространены случаи, когда они связываются с клиентами под видом правоохранителей, говорится в обзоре Банка России об основных видах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019–2020 годах. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Выяснилось, что в большинстве случаев (порядка 57%) мошенники представляются сотрудниками службы безопасности той или иной финансовой организации, а также просто сообщают, что звонят из кредитной организации, обслуживающей счёт гражданина (41% случаев)", — сказано в документе.