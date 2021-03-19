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Банк вынудил тащить в свой офис неходячую клиентку на носилках

Происшествия » Человеческий фактор

Замглавы администрации Энгельсского района Иван Дзюбан раскритиковал действия сотрудников "Почта банка", из-за которых пришлось доставить неходячую женщину в банк на носилках.

Женщину принесли на носилках в банк

Видео этого события ранее появилось на YouTube. Там женщину действительно буквально заносят в банк — своим силами, поскольку кнопка вызова оказалась нерабочей, сотрудники банка не вышли навстречу. Внутри носилки пришлось поставить на стулья.

Родственник клиентки объяснил, что у нее серьезный перелом, но нужно было взять справку о поступлении пенсии на карту, которую приставы заблокировали из-за долга сына, погибшего пять лет назад. На дому женщину, по его словам, отказались обслуживать.

"Подобное халатное отношение со стороны сотрудников банка возмутительно. Мы понимаем, что безопасность и сохранность данных превыше всего, но существуют нормы морали!" — прокомментировал РИА "Новости" эту ситуацию Дзюбан. Он заявил, что уже связался с этой семьей и готов оказать поддержку.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Перми директора местной школы накажут за то, что повар столовой накладывала салат руками, что попало на видео.

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Автор: Михаил Закурдаев
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