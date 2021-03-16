В Перми директора местной школы накажут за то, что повар столовой накладывала салат руками.
Как сообщает РИА "Новости", ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как повар школы №135 на раздаче в столовой перекладывает салат из чана в тарелку голыми руками.
Городской департамент образования и специалисты Роспотребнадзора провели проверку, в ходе которой данный факт нашёл подтверждение.
"В ходе проверки поставщику питания были сделаны замечания в части ведения документации по уборке столовой, других нарушений не выявлено. Пища соответствует нормам СанПиН. Тем не менее, директору школы будет объявлен выговор за слабый контроль по организации работы столовой", — цитирует агентство сообщение пермской администрации.
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