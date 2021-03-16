В Тамбовской области из-за взрыва телевизора погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИА "Новости", тела погибших обнаружили утром 16 марта в одном из домов Инжавинского района.

"Хозяин дома 1971 года рождения и его два брата 1959 года рождения и 1967 года рождения, а также их знакомые — жители этого же села 1964 года рождения (мужчина) и 1975 года рождения (женщина) — после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление", — приводит издание сообщение региональной прокуратуры.