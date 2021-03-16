В Тамбовской области из-за взрыва телевизора погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает РИА "Новости", тела погибших обнаружили утром 16 марта в одном из домов Инжавинского района.
"Хозяин дома 1971 года рождения и его два брата 1959 года рождения и 1967 года рождения, а также их знакомые — жители этого же села 1964 года рождения (мужчина) и 1975 года рождения (женщина) — после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление", — приводит издание сообщение региональной прокуратуры.
Известно, что люди отравились угарным газом.
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