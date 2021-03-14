Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Ирана, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения располагался в 104 километрах от города Минаб, очаг залегал на глубине 50 километров. Землетрясение было зафиксировано в 15.54 мск. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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