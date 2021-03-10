Хакеры показывают когти: взломана система видеокамер по всему миру

Данные около 150 тысяч камер наблюдения, предоставляемых пользователям компании Verkada, оказались в распоряжении неизвестных взломщиков. А это данные из больниц, отделений полиции и даже ряда частных компаний.

Заявлено, что один из хакеров сообщил о взломе самостоятельно в информагентство Bloomberg News и отметил, что целью кибератаки было показать, насколько система уязвима. Он добавил, что коллектив ломавших ее носит международный характер.

В Verkada вынуждены были срочно выключить все учетные записи администраторов. Сейчас компания занимается расследованием произошедшего.

В январе служба безопасности Google заявила об атаке хакерской группы из Северной Кореи.