Данные около 150 тысяч камер наблюдения, предоставляемых пользователям компании Verkada, оказались в распоряжении неизвестных взломщиков. А это данные из больниц, отделений полиции и даже ряда частных компаний.
Заявлено, что один из хакеров сообщил о взломе самостоятельно в информагентство Bloomberg News и отметил, что целью кибератаки было показать, насколько система уязвима. Он добавил, что коллектив ломавших ее носит международный характер.
В Verkada вынуждены были срочно выключить все учетные записи администраторов. Сейчас компания занимается расследованием произошедшего.
В январе служба безопасности Google заявила об атаке хакерской группы из Северной Кореи.
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