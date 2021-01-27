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Служба безопасности Google: нас атаковали северокорейские хакеры

Наука » Технологии » Интернет

Группа анализа угроз Google-TAG- специальная команда, которая "противостоит кибератакам при поддержке правительств некоторых стран" заявила сегодня, что её атаковала "группа хакеров, базирующаяся в Северной Корее, используя для этого аккаунты в Twitter и LinkedIn".

Служба безопасности Google: нас атаковали северокорейские хакеры

"В течение последних нескольких месяцев Threat Analysis Group выявила продолжающуюся кампанию против исследователей безопасности, работающих над поисками уязвимостей в разных компаниях и организациях, — написал Адам Вайдеманн в официальном блоге группы. — Специалисты TAG уверены, что это дело рук организации, поддерживаемой правительством Северной Кореи и базирующейся на ее территории".

Как, по версии Google-TAG, работают хакеры

"Чтобы создать доверие и связаться с исследователями безопасности, участники создали исследовательский блог и несколько профилей Twitter для взаимодействия с потенциальными целями", — сказал Вайдеманн, добавив, что учетные записи на этой платформе использовались для распространения "ссылок из блога, публикации видео, а также усиления и ретвита сообщений с других учетных записей, которые они контролируют".

Вайдеманн также заявил, что, поняв, что они раскрыты, хакеры предложили сотрудничать в области расследования уязвимостей.

Затем они,якобы, предоставили "программное обеспечение", которое, как оказалось, содержало вредоносную программу. В некоторых случаях посещение веб-сайта хакерами также приводило к установке злой программы.

В Google отметили, что пираты использовали систему Windows 10 и браузер Chrome, а также платформы Twitter, LinkedIn, Telegram, Discord и Keybase для общения со своими жертвами.

Специалисты признали, что на данный момент не могут подтвердить, в какой степени и каким образом их системы могли быть поставлены под угрозу, и уточнили, что "приветствуют любую информацию, которую могут иметь другие".

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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