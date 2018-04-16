Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Проверь под сиденьем: перевозка золота гражданским рейсом закончилась ЧП

Происшествия

Своеобразный инцидент произошел с самолетом, который должен был отправиться в испанский город Аликанте из московского аэропорта Домодедово.

Проверь под сиденьем: перевозка золота гражданским рейсом закончилась ЧП. 385895.jpeg

Лайнер не смог вылететь из-за золотых слитков, которые пробили дно в грузовом отсеке. По данным telegram-канала Mash, во время погрузки багажа золото упало и пробило дно грузового отсека.

В сообщении говорится, что "пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки".

Авторы канала добавили, что лайнер быстро заменили, и пассажиры благополучно вылетели в Испанию.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что 15 марта в Якутии произошел инцидент с самолетом Ан-12, у которого  при взлете отвалился грузовой люк.

Сообщается, что на борту находились 9 тонн золота. Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окрестных полях.

Утром грузовой авиалайнер Ан-12, владельцем которого является авиакомпания "Нимбус", произвел взлет с аэропорта в Якутске. На борту воздушного судна находился ценный груз - драгоценные металлы. Сразу после взлета у Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка. 

В итоге в аэропорту Якутска и окрестностях найдены 172 слитка. Каждый такой брусок весит 20 кг. 

Отметим, что всего на борту самолета находилось золото на 21 миллиард 600 миллионов рублей. 

Читайте также:

Сломавшийся Ан-12 завалил Якутию слитками золота

Сотни якутов примчались собирать выпавшее из самолета золото

Темы золото самолет
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 15.04 универсальны
Формула небес
Астролог: рожденные 14.04 консервативны
Точка зрения
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Читательский топ
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Как Путин разгадал замыслы Трампа
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
США требуют у России отдать Севморпуть по-хорошему
Россия предупредила ООН: есть точка невозврата, за ней - война
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США поклялись заставить Россию вернуть Крым

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем сообщил, что антироссийские санкции будут сохранены.

США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Точка зрения
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Ближний Восток
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Мир
США требуют у России отдать Севморпуть по-хорошему
Политика
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Ближний Восток
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Мир
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Ближний Восток
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Ближний Восток
Дети Асада отдыхают в "Артеке"

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".

Дети Асада отдыхают в "Артеке"
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Морской путь Тартус-Севастополь обсуждают Сирия и Россия
Производство
В Москве рассказали о подготовке удара "под дых" американцам
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 15.04 универсальны Соломон Соловьев Дарья Касьянова Топ-5 самых мистических баров Дарья Касьянова Игорь Буккер Америка, отдай долг! Мы все простим! Игорь Буккер
Комментарии
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Доклад из прошлого. Будущее России по оценкам Национального совета по разведке США
Германия расстроена отчуждением между Москвой и Западом
Германия расстроена отчуждением между Москвой и Западом
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Дети Асада отдыхают в "Артеке"
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Как Путин разгадал замыслы Трампа
США вводят новые санкции против России
США вводят новые санкции против России
Мнение: Россия очень поможет США, если не станет поставлять ракетные двигатели
Российский флот вышел навстречу флоту США
Российский флот вышел навстречу флоту США
США требуют у России отдать Севморпуть по-хорошему
Российский флот вышел навстречу флоту США
Российский флот вышел навстречу флоту США
Британия обещает прижать построже российских олигархов
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?

Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
США и Канада
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался