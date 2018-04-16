Проверь под сиденьем: перевозка золота гражданским рейсом закончилась ЧП

Своеобразный инцидент произошел с самолетом, который должен был отправиться в испанский город Аликанте из московского аэропорта Домодедово.

Лайнер не смог вылететь из-за золотых слитков, которые пробили дно в грузовом отсеке. По данным telegram-канала Mash, во время погрузки багажа золото упало и пробило дно грузового отсека.

В сообщении говорится, что "пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки".

Авторы канала добавили, что лайнер быстро заменили, и пассажиры благополучно вылетели в Испанию.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что 15 марта в Якутии произошел инцидент с самолетом Ан-12, у которого при взлете отвалился грузовой люк.

Сообщается, что на борту находились 9 тонн золота. Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окрестных полях.

Утром грузовой авиалайнер Ан-12, владельцем которого является авиакомпания "Нимбус", произвел взлет с аэропорта в Якутске. На борту воздушного судна находился ценный груз - драгоценные металлы. Сразу после взлета у Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка.

В итоге в аэропорту Якутска и окрестностях найдены 172 слитка. Каждый такой брусок весит 20 кг.

Отметим, что всего на борту самолета находилось золото на 21 миллиард 600 миллионов рублей.

Читайте также:

Сломавшийся Ан-12 завалил Якутию слитками золота

Сотни якутов примчались собирать выпавшее из самолета золото