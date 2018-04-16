Своеобразный инцидент произошел с самолетом, который должен был отправиться в испанский город Аликанте из московского аэропорта Домодедово.
Лайнер не смог вылететь из-за золотых слитков, которые пробили дно в грузовом отсеке. По данным telegram-канала Mash, во время погрузки багажа золото упало и пробило дно грузового отсека.
В сообщении говорится, что "пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки".
Авторы канала добавили, что лайнер быстро заменили, и пассажиры благополучно вылетели в Испанию.
"Правда.Ру" ранее информировала о том, что 15 марта в Якутии произошел инцидент с самолетом Ан-12, у которого при взлете отвалился грузовой люк.
Сообщается, что на борту находились 9 тонн золота. Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окрестных полях.
Утром грузовой авиалайнер Ан-12, владельцем которого является авиакомпания "Нимбус", произвел взлет с аэропорта в Якутске. На борту воздушного судна находился ценный груз - драгоценные металлы. Сразу после взлета у Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка.
В итоге в аэропорту Якутска и окрестностях найдены 172 слитка. Каждый такой брусок весит 20 кг.
Отметим, что всего на борту самолета находилось золото на 21 миллиард 600 миллионов рублей.
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