В Приамурье устранены последствия разлива нефтепродуктов

На станции трубопровода ВСТО-2 в Октябрьском районе Амурской области устранили последствия разлива нефтепродуктов.

Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Амурской области.

"Последствия разлива устранены", — сказано в сообщении ведомства.