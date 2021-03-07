На станции трубопровода ВСТО-2 в Октябрьском районе Амурской области устранили последствия разлива нефтепродуктов.
Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Амурской области.
"Последствия разлива устранены", — сказано в сообщении ведомства.
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