В Татарстане местная жительница и семилетний ребёнок отравились угарным газом.
Как сообщает издание business-gazeta. ru, инцидент произошёл минувшей ночью в Казани. Известно, что пострадали 35-летняя женщина и семилетний мальчик, они были госпитализированы.
"Предварительно, к отравлению угарным газом привело отсутствие тяги. Госпитализированы в 7-ю больницу", — цитирует издание сообщение регионального управления МЧС.
У пострадавших диагностировано отравление угарным газом средней степени.
По факту произошедшего прокуратурой проводится проверка.
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