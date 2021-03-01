Заключение под стражу было избрано мерой пресечения трем молодым людям, которых задержали правоохранители в связи с нападением в Москве на музыканта рок-группы «Машина времени».
По данным РИА «Новости», решение вынес Хамовнический районный суд. Уголовное дело возбуждено в связи с умышленным причинением вреда здоровью средней тяжести в ходе нанесения побоев.
Как до этого сообщил журналистам пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин, от нападавших пострадал 52-летний трубач Александр Дитковский. Его атаковали трое неизвестных на парковочном пространстве на Комсомольском проспекте столицы. В результате избиения у Дитковского была сломана лицевая кость.
Ранее сообщалось, что музыканта готовят к операции.
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