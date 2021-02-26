Музыкант раскрыл новые детали драки в центре Москвы.
Участник группы "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский пострадал от нападения хулиганов на центральной улице столицы.
Трубачу сделают хирургическую операцию, поэтому ему предстоит провести некоторое время в больнице.
"У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. Меня сейчас оставляют здесь, а в понедельник или во вторник всё будет", — рассказал музыкант Пятому каналу.
Дитковский объяснил, что хотел дать отпор хулиганам, но у них было преимущество в численности.
"Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился", — поделился музыкант.
По предварительным данным, нападающих было пятеро. Они набросились на музыканта на парковке и нанесли ему серьёзные травмы.
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