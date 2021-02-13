Недалеко от столицы Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщили в МЧС Армении.
"Сейсмологическая станция территориальной службы сейсмической защиты зарегистрировала в восьми километрах юго-восточнее Еревана землетрясение магнитудой 4,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, сила подземных толчков в эпицентре составила шесть-семь баллов", — сказано в сообщении ведомства.
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