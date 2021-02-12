ФСБ задержала террористов из банды Басаева и Хаттаба

Российские спецслужбы задержали членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году.

Как сообщает издание rbc. ru, сотрудники ФСБ во взаимодействии с полицейскими задержали жителей Нефтекумского района Ставропольского края Ахмета Терекбаева и Арифулла Авезова.

Задержанных подозревают в том, что, будучи членами банды Хаттаба и Басаева, они принимали участие в нападении на Дагестан в 1999 году. Следствие полагает, что Терекбаев и Авезов добровольно вступили в банду и участвовали в преступлениях.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.