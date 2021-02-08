В Иркутске местная жительница получила травмы из-за внезапного ускорения лифта.
Как сообщает издание irk. ru, инцидент произошёл в январе. Женщина спускалась на лифте с третьего этажа на первый и в этот момент кабина резко ускорилась. На втором этаже сработали ловители, после чего лифт остановился, а затем медленно доехал до первого этажа.
Во время ускорения иркутянку отбросило из-за чего она ударилось об стену. Женщина получила травмы левой ноги и позвоночника.
Отмечается, что пострадавшая не дождалась реакции на инцидент от управляющей компании и рассказала о случившемся на приёме у депутата госдумы от региона, который пообещал разобраться в ситуации.
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