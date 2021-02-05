Работник Сбербанка похитил у клиентов шесть миллионов рублей

В Магадане работник Сбербанка похитил у клиентов шесть миллионов рублей и отправился в колонию.

Как сообщает издание "Магаданская правда", мужчина, используя своё служебное положение, похитил со счёта клиента 450 тысяч рублей. Ранее он уже бы судим за такие же хищения. В итоге суммарно банковский работник похитил со счетов клиентов шесть миллионов рублей.

Суд признал магаданца виновным и назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчине запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением банковских операций в финансово-кредитных учреждениях и коммерческих организациях.