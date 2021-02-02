В Крыму конфликт пациентов в больнице закончился стрельбой

В Крыму конфликт пациентов одной из местных больниц закончился дракой, переросшей в стрельбу.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Феодосии.

"В полицию поступила информация о конфликте, возникшем между двумя мужчинами, в одном из медицинских учреждений Феодосии. Конфликт перерос в драку, оба участника получили телесные повреждения", — приводит агентство сообщение регионального управления МВД.

Установлено, что в ходе потасовки один из её участников применил травматический пистолет.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.