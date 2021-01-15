В Коми мужчина убил знакомого, который отказался помогать ему деньгами. Позже убийца пытался сфальсифицировать доказательства по делу.
Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в августе минувшего года. На встрече недавно освободившегося из заключения преступника и его знакомого, последний заявил, что прекращает оказывать ему финансовую помощь. Оказалось, что потерпевший помогал своему будущему убийце, когда тот находился в местах лишения свободы, а позже и после его освобождения.
Мужчина попросил знакомого не прекращать передавать ему деньги, но тот отказал, после чего последовал конфликт, в ходе которого бывший заключённый нанёс потерпевшему несколько ножевых ранений.
Свою вину убийца не признал и заявил, что убил знакомого, обороняясь от него. Однако проведённые экспертизы и разные доказательства по делу опровергли версию о невиновности бывшего зэка.
Суд приговорил убийцу к 12 годам заключения в колонии строгого режима.
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