В Бурятии неизвестные подожгли приют для бездомных кошек и собак "Кот и пёс". Погибли и пострадали животные.
Как сообщает издание irk. today, инцидент произошёл 9 января. Установлено, что погибли три собаки, ещё две пострадали, они проходят лечение в клинике. Остальных животных удалось спасти.
В настоящее время сотрудники приюта ведут сбор средств на восстановление учреждения.
Отмечается, что помощь в восстановлении приюта окажет и правительство региона, соответствующее поручение дал местным властям глава республики Алексей Цыденов. Известно, что за 11 лет работы приюта удалось найти новый дом для тысяч животных.
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