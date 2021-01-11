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Неизвестные подожгли приют для бездомных животных в Бурятии

Происшествия

В Бурятии неизвестные подожгли приют для бездомных кошек и собак "Кот и пёс". Погибли и пострадали животные.

Как сообщает издание irk. today, инцидент произошёл 9 января. Установлено, что погибли три собаки, ещё две пострадали, они проходят лечение в клинике. Остальных животных удалось спасти.

В настоящее время сотрудники приюта ведут сбор средств на восстановление учреждения.

Отмечается, что помощь в восстановлении приюта окажет и правительство региона, соответствующее поручение дал местным властям глава республики Алексей Цыденов. Известно, что за 11 лет работы приюта удалось найти новый дом для тысяч животных.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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