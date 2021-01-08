В Норильске сошла лавина, спасатели ищут людей под завалами

В горнолыжном комплексе "Гора отдельная" в Норильске Красноярского края произошёл сход снежной массы, накрывшей строения, в которых могут быть люди.

Информация о сходе снежной лавины в горнолыжном комплексе поступила в ГУ МЧС России по Красноярскому краю 9 января в 0.30 по местному времени (8 января в 20.30 мск).

Под снежными завалами оказались погребены до шести строений, в некоторых из них могут находиться люди. В частности, сообщалось, что в одном из домиков может быть семья из четырёх человек.

"На месте уже работают около 200 человек и 13 единиц техники, включая 52 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники. Также к месту следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда и спасатели из аварийно-спасательной службы Норильска", — сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По последним данным, спасателям удалось извлечь из-под снега молодую женщину хрупкого телосложения, которую изначально приняли за подростка. Женщина жива, спасатели передали её в руки врачей, состояние здоровья пострадавшей уточняется.

Продолжающиеся на месте схода лавины поисково-спасательные работы осложняются тёмным временем суток, метелью с сильным ветром и температурой -23 градуса.