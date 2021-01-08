В Ленобласти при крушении самолёта погибли три человека

Возле аэродрома в Гостилицах Ленинградской области потерпел крушение легкомоторный самолёт. По сведениям портала 47news, погибли три человека.

Самолёт Piper Cherokee набрал высоту 200-300 метров, после чего рухнул. На борту находился 35-летний пилот и двое пассажиров.

Крушение самолёта подтвердили директор аэродрома и администрация Ломоносовского района. На место аварии отправились сотрудники СК и подразделения МЧС.