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В Ленобласти при крушении самолёта погибли три человека

Происшествия

Возле аэродрома в Гостилицах Ленинградской области потерпел крушение легкомоторный самолёт. По сведениям портала 47news, погибли три человека.

Самолёт Piper Cherokee набрал высоту 200-300 метров, после чего рухнул. На борту находился 35-летний пилот и двое пассажиров.

Крушение самолёта подтвердили директор аэродрома и администрация Ломоносовского района. На место аварии отправились сотрудники СК и подразделения МЧС.

Автор: Артём Пермяков
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