Локомотив сошёл с рельсов из-за столкновения с трактором

В Саратовской области локомотив сошёл с рельсов из-за столкновения с трактором.

Как сообщает издание sarnovosti. ru, инцидент произошёл днём 25 декабря на 210 километре участка "Ершов — Пугачевск" Приволжской железной дороги. Водитель тракторы выехал на железнодорожные пути, где транспортное средство сбил поезд.

Отмечается, что автоматическая сигнализация сработала, а машинист предпринял меры к экстренному торможению.

В результате аварии с рельсов сошла одна колёсная пара. Для ликвидации последствий прибыл восстановительный поезд. Пострадавших нет, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.