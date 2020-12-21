Полиция задержала мужчину, выбросившего из окна петербурженку

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в том, что в ходе конфликта он избил знакомую и выбросил её из окна.

Как сообщает издание dp.ru, правоохранители установили, что 41-летний безработный мужчина находился в своей комнате в общежитии и распивал спиртные напитки с 27-летней жительницей Петербурга.

В ходе застолья между ними возник конфликт, во время которого мужчина избил гостью и выбросил её с балкона пятого этажа.

В тяжёлом состоянии девушку госпитализировали. Петербуржца задержали, возбуждено уголовное дело.