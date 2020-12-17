Очередное землетрясение произошло на Байкале

На Байкале вновь произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались в Бурятии и Иркутске.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в Кабанском районе Бурятии ночью 17 декабря. Магнитуда подземных толчков составила 3,9.

Эпицентр стихии находился в акватории Байкала рядом с дельтой реки Селенги. Отмечается, что энергетический класс землетрясения составил 11,1.

Подземные толчки ощущались и в Иркутске, там магнитуда составила около трёх баллов.