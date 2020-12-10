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В Петербурге лошадь откусила нос молодому человеку

Происшествия

В центре Санкт-Петербурга лошадь откусила нос молодому человеку, пристававшему к наезднице.

Как сообщает издание regnum.ru, инцидент произошёл 9 декабря на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского.

Нетрезвый 25-летний молодой человек активно приставал к наезднице, а также обнимал само животное. Женщина неоднократно предупреждала назойливого мужчину, что лошадь может его укусить, однако парень не унимался, и тогда лошадь укусила его за лицо.

В итоге, молодого человека доставили в медучреждение, ему ампутировали нос.

Автор: Максим Щегольков
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