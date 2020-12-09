В Ульяновске местные депутаты подрались после заседания городской думы по бюджету на 2021 год.
Как сообщает издание 1ul.ru, драка между депутатами Антоном Антиповым и Назиром Шамсутдиновым произошла в коридори местной мэрии. Официальных комментариев по данному факту в настоящее время не поступало.
По информации портала, во время драки разъярённые депутаты упали на журналистку. Травм женщина не получила. Но досталось депутату Антипову: он получил удары по голове и по почкам.
Отмечается, что в регионе это не первый подобный случай: ранее подрались два депутата областного Законодательного собрания.
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