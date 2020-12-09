После заседания гордумы подрались ульяновские депутаты

В Ульяновске местные депутаты подрались после заседания городской думы по бюджету на 2021 год.

Как сообщает издание 1ul.ru, драка между депутатами Антоном Антиповым и Назиром Шамсутдиновым произошла в коридори местной мэрии. Официальных комментариев по данному факту в настоящее время не поступало.

По информации портала, во время драки разъярённые депутаты упали на журналистку. Травм женщина не получила. Но досталось депутату Антипову: он получил удары по голове и по почкам.

Отмечается, что в регионе это не первый подобный случай: ранее подрались два депутата областного Законодательного собрания.