Девочка-подросток пойдёт под суд за публикацию интимных фото подруги

В Кемеровской области 17-летняя девушка пойдёт под суд за публикацию в соцсетях интимных фото 14-летней подруги.

Как сообщает издание baikal24.ru, в сентябре прошлого года жительница столицы региона из чувства мести разместила интимные фото своей 14-летней знакомой в закрытом паблике в соцсети. Как к ней попали фото девочки, не уточняется.

В итоге потерпевшая обратилась в полицию. Позже был задержан администратор паблика, который и рассказал, кто передал ему фото для публикации.

В настоящее время в отношении 17-летней девушки возбуждено уголовное дело.