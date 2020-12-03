Грузовой Boeing экстренно сел в Новосибирске

В новосибирском аэропорту Толмачёво совершил экстренную посадку грузовой самолёт Boeing 747.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах Новосибирской области, пассажиров на борту не было, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал.

Издание отмечает, что причиной экстренной посадки могла стать техническая неисправность. Официальных комментариев от руководства аэропорта Толмачёво на данный момент нет.

Недавно "Правда.ру" сообщала, что в Новосибирске за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт Ан-124 "Руслан".