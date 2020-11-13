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В Новосибирске самолёт Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы ВПП

В Новосибирске в аэропорту самолёт Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл в аэропорту Толмачёво во время аварийной посадки воздушного судна.

После вылета самолёта командир судна сообщил об отказе радиосвязи и запросил аварийную посадку, во время которой экипаж не смог удержать самолёт в пределах взлётно-посадочной полосы, и он выкатился на 200 метров .

Сообщается, что на борту находились 14 человек, никто из них не пострадал. У самолёта повреждены крылья и шасси.

Воздушное судно направлялось в Вену.

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