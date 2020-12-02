В Копейске два пациента напали на врача-травматолога

В Копейске два молодых человека избили врача-травматолога во время приёма пациентов.

Как сообщает портал province. ru, инцидент произошёл 2 декабря в городском травмпункте № 1. Очевидцы, вызвавшие на место полицию, рассказали, что двое пациентов накинулись на доктора после его консультации. Однако, что конкретно сказал медик мужчинам, неизвестно.

В настоящее время правоохранители заняты установлением всех обстоятельств произошедшего, а также поисками нападавших. Отмечается, что момент инцидента попал на камеры наблюдения. В ближайшее время стражам порядка предстоит изучить эти записи.