Под Выборгом у мужчины обнаружен склад боеприпасов

В Выборгском районе Ленобласти местный житель превратил своё жилище в склад оружия. Мужчину задержали.

Как сообщает портал piter. tv, любителя оружия на автомобиле полицейские остановили 24 ноября. В машине они обнаружили винтовку Мосина с глушителем и пятью патронами, а также прочий "огнестрел".

При обыске дома у задержанного правоохранители нашли ещё одну "трёхлинейку", 15 гранат, более тысячи патронов, шесть килограммов пороха, глушители, оптические прицелы, штыки и штык-ножи, а также составные части боеприпасов.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.