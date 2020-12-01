В Новосибирске 86-летний пенсионер покончил с собой в "ковидном" госпитале. Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.
Как сообщает портал "Комсомольская правда", инцидент произошёл утром 28 ноября. Тело пенсионера было найдено в санузле госпиталя.
Отмечается, что предсмертной записки мужчина не оставил. Кроме того, известно, что ранее он никаких намерений свести счёты с жизнью не высказывал.
Это уже не первый подобный случай в Новосибирске. Ранее, 20 ноября, под окнами реанимации обнаружили тело погибшего мужчины. Ещё один подобный случай произошёл спустя три дня.
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