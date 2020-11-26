В ходе заседания суда Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у срочника, которого он ранил во время расстрела сослуживцев.
Как сообщает портал chita.ru, в ходе судебного заседания 26 ноября, Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у срочника Владислава Шпака, которого он ранил, когда расстрелял восьмерых своих сослуживцев.
В день, когда произошёл расстрел, Шпак в числе других военнослужащих сдавал наряд, когда началась стрельба. В итоге в Шпака попало три пули.
Шамсутдинов попросил у него прощения, и пояснил, что "всё было как в тумане", на тот момент он уже три дня не спал, стрелял не осознанно.
Защита Рамиля настаивает на том, что преступление произошло из-за неуставных отношений в части. Шамсутдинову грозит пожизненное лишение свободы.
В свою очередь, в ходе дачи показаний Шпак заявил, что сам он избиений и издевательств со стороны сослуживцев не видел.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.