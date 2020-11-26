На суде Шамсутдинов попросил прощения у раненного им солдата

В ходе заседания суда Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у срочника, которого он ранил во время расстрела сослуживцев.

Как сообщает портал chita.ru, в ходе судебного заседания 26 ноября, Рамиль Шамсутдинов попросил прощения у срочника Владислава Шпака, которого он ранил, когда расстрелял восьмерых своих сослуживцев.

В день, когда произошёл расстрел, Шпак в числе других военнослужащих сдавал наряд, когда началась стрельба. В итоге в Шпака попало три пули.

Шамсутдинов попросил у него прощения, и пояснил, что "всё было как в тумане", на тот момент он уже три дня не спал, стрелял не осознанно.

Защита Рамиля настаивает на том, что преступление произошло из-за неуставных отношений в части. Шамсутдинову грозит пожизненное лишение свободы.

В свою очередь, в ходе дачи показаний Шпак заявил, что сам он избиений и издевательств со стороны сослуживцев не видел.