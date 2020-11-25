В Екатеринбурге после поножовщины двух сотрудников овощебазы госпитализировали.
Как сообщает портал vz. ru, инцидент произошёл на городской овощебазе № 4. Конфликт случился из-за того, что в учреждении были введены новые правила, согласно которым повышена плата за въезд на территорию базы.
Некий мужчина по кличке "Тигр" ударил ножом двоих охранников, в результате чего они получили резанные раны. Пострадавших госпитализировали.
В настоящее время на территории овощебазы работают полицейские, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.