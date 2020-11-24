В Колпине мужчина захватил в заложники собственных шестерых детей

В Колпине мужчина захватил в заложники шестерых своих детей. По некоторым данным, он угрожает им.

Как сообщает "Российская газета", мужчина забаррикадировался в квартире со своими шестерыми детьми. По некоторым данным, он вооружён топором и угрожает им.

Издание сообщает, что правоохранители готовятся вызволять детей.

РИА "Новости" информирует, что мужчина может находиться в состоянии опьянения. На данный момент никаких требований колпинец не выдвигает.

Отмечается, что в настоящее время с ним ведут переговоры полицейские.