Приговор Ефремову по делу о ДТП могут отменить

Следственный комитет проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова на лжесвидетельство. Заявление подала гражданская жена Захарова.

По мнению гражданской жены Захарова, Ирины Стерховой, официальная супруга погибшего и его родственники давали ложные показания на предварительном следствии и в суде. В частности, Стерхова называет ложными показания о том, что погибший захаров постоянно жил с семьёй, приезжал к ним и давал деньги, а также о том, семья Сергея Захарова никогда не была знакома с Стерховой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Добровинского, на момент гибели курьера Маргарита Захарова была его официальной женой и ранее три суда не признали Стерхову потерпевшей.

В свою очередь, адвокат осужденного актёра Михаила Ефремова Андрей Алёшкин заявил, что если показания семьи Захарова будут признаны ложными, это может послужить основанием для отмены приговора Ефремову, так как суд, вынося обвинительный приговор на основе ложных показаний, мог нарушить право подсудимого на защиту. Адвокат отметил, что защита актёра укажет эти основания в кассационной жалобе.