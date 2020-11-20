В Московской области умерла новорождённая девочка, привязанная ремнём к кроватке.
Как сообщает vesti. ru, трагедия произошла в частном доме в Одинцовском городском округе 19 ноября.
Тело 10-месячной девочки обнаружили её родители. По версии следствия, ребёнок был пристёгнут к своей кроватке ремнём. Во сне малышка обмоталась им, в результате чего задохнулась. При осмотре тела на шее ребёнка эксперты обнаружили борозду, по которой стало понятно, что девочке не хватило воздуха.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
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