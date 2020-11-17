В Кузбассе сотрудники колонии устроили драку в магазине

В Кузбассе несколько человек в форме ФСИН устроили драку с сотрудниками магазина.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в Анжеро-Судженске. Видео, на котором запечатлена потасовка было распространено в местных пабликах в соцсетях.

На кадрах видно, как несколько человек в форме ФСИН заходят в магазин, торгующий алкоголем. Затем эти люди вступили в словесную перепалку с сотрудниками магазина, а далее сотрудник ФСИн вывел на улицу одного из сотрудников магазина и несколько раз его ударил.

Автор ролика сообщил, что на видео запечатлены действия сотрудников ИК-37, причём речь идёт о должностных лицах из руководства колонии.

По факту произошедшего региональное управление ФСИН назначило служебную проверку.

Издание отмечает, что в сентябре этого года в колонии уже проходила прокурорская проверка из-за видеоролика с записью банкета заключённых. Тогда были выявлены нарушения в работе сотрудников исправительного учреждения.