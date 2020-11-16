В Нижнем Тагиле спасли собаку, провалившуюся под лёд

В Нижнем Тагиле спасатели помогли собаке, которая провалилась под лёд и оказалась в холодной воде.

Как сообщают "Известия", люди кормили уток и птицы собрались на льду. В какой-то момент за ними погналась пробегавшая неподалёку собака. Животное оказалось на неокрепшем льду и провалилось в воду.

Очевидцы пытались помочь псу, но самостоятельно сделать это не смогли. Тогда люди вызвали спасателей. Собаку достали из ледяной воды, укутали в одеяло, обогрели, а после питомца забрала женщина, которая рассказала, что эта собака из её двора.